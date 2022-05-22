Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка вже кілька тижнів подорожує країнами, щоб влаштувати благодійні концерти. Злата також часто розповідає про ситуацію в Маріуполі, нерідко дивуючи публіку.



"Гуляю і кайфую-стільки красивих людей на вулицях Києва" - пише Огневич під новими кадрами з відпочинку. Після чергового концерту вона повернулася із закордону і тепер показує, як повертає колишній спосіб життя.

«На даний момент ми зібрали понад 4 500 000 млн.грн під час благодійних концертів на допомогу і підтримку України. Арт-фронт працює, і ми з командою продовжимо наші справи!

Особлива атмосфера на цих концертах я ще ніколи подібного не відчувала. У нас у всіх болить сильно, глибоко, але в той же час - в кожному жива Надія і віра в перемогу України " - говорить Злато.

Як відомо, на "Холостячці" Злато побудувати відносини з переможцем проекту Златі не вдалося, адже пара досить швидко розлучилася після фіналу. Але чутки про особисте життя співачки після цього не згасли. У фан-групі " Холостяка "з'явилося фото Огневич з суддею" Майстер Шеф " Ектором Хіменес-Браво.

"Разом?",- запитав Адмін.

"Пишіть здогади, ми думаємо що ні, але багато думає що так", - було додано в публікації.

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