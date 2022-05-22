Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - успішна українська телеведуча і актриса театру і кіно. У 2011 році зірка на "Танцях з зірками" познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком - Андрієм Диким. Пара в тому ж році одружилася, а в 2012 народила дочку Діану. Ще через шість років з'явилася друга дочка-Поліна. Зірка не забуває і про Instagram, де активно веде свій блог, а цього разу показала кілька фото зі старшою дочкою.
На першому фото Діана була поруч з мамою, а в руках тримала солодку вату в кольори прапора України. Мама з дочкою посміхалися, позуючи для Селфі.
На другому фото Діана була вже без мами. Зате на кадрі з'явився Білий собака. Як можна зрозуміти, Лілія влаштувала сімейну прогулянку з дочкою.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
"Тактичний пріоритет росії": у розвідці розповіли, навіщо окупанти перекидають на Донбас "Термінатори"
"В Україні озброєння все крутіше і крутіше": експерт розповів, в чому головна перевага ЗСУ
Рухається потужний ураган: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження
Кабмін затвердив нові пільги та виплати для українців: хто тепер може розраховувати на допомогу
Нагадаємо, Ребрик підбадьорила українців, поділившись своїм рецептом від тривожності
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик чесно розповіла, що змінилося в її житті після 24 лютого
Також Politeka писала, що Ребрик зачарувала весняним луком на зйомках у Чернівцях