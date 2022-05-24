Співак Віктор Павлік зустрівся з дружиною і сином вперше за два місяці.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - успішний український співак. Зірка одружився на молодій красуні Катерині Репяховой і нещодавно у пари з'явився син. І ось зірка побачився зі своєю сім'єю вперше за 2 місяці. Кадри опублікували на сторінці "Зіркового шляху" в Instagram.

"Співак Віктор Павлік вперше за 2 місяці побачив сім'ю.

Тепер ми точно знаємо, що дійсно важливо. Рідні люди-наше все", - написано було в публікації.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"І чому стільки злоби, будьте добрішими", "Ой 2 місяці бідненькі, а наші військові з 24 лютого не бачать свої сім'ї", "настав такий час, що ми стали цінувати кожну хвилину проведену разом з сім'єю", "як не крути, а ти старий дідуган з онучиком".

Нагадаємо, Молода дружина Віктора Павлика поскаржилася на своє життя з хворим сином

А ще Politteka повідомляла, що Дружина Віктора Павлика кинулася в лікарню через маленького сина, загрожував страшний діагноз

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика похвалилася модними нарядами, в яких розгулює в Ізраїлі



