Популярна українська блогерка і співачка Анна Трінчер, яка також знімалася в декількох фільмах і серіалах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня вирішила показати гарячу фотосесію в нижній білизні, яку, мабуть, зробила після пластичної операції, але до того, як почалася війна.

На фотографіях Анна приміряла три комплекти білизни, і всі вони різні за кольором і фасоном. Однак, на ідеальній фігурі красуні всі наряди виглядають просто приголомшливо, особливо з огляду на збільшені груди. Волосся співачки розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Трінчер написала: "Щось з минулого життя. Моя улюблена білизна. Вже 4 роки з ними. Комфорт, якість, а головне зроблено в Україні для найкрасивіших дівчат". Шанувальники тут же засипали зірку компліментами: "Богиня", "Фігура просто відпад", "Яка красива", "Підросла дівчинка", "Шикарна", "Боже, як красива ця жінка", "Неймовірна".

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