Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася з фоловерами чарівним сімейним фото на тлі приголомшливої української природи.

Як виявилося, Даша і Микита вирішили показати маленькому синові Леву овець і кіз, і відвезли його на ферму серед Карпатських гір. Там же і влаштували красиву сімейну фотосесію. На знімку видно, що малюка Добринін тримає на своїх плечах, а поруч стоїть Квіткова в красивій сукні.

У підписі до публікації блогерка написала: "У нас неймовірно красива країна. Вчора їздили на ферму, щоб показати синові види, кіз і овець". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото, засинаючи парочку компліментами: "У нас невимовні краси. Таке тепле фото і така красива сім'я, будьте здорові і щасливі під мирним небом", "Дуже красива фотографія. А де це місце?", "Дуже красиво", "Як красиво", "Яка краса", "Ви такі красиві", "Я спочатку подумала, що це не в Україні, а потім ще раз повернулася до повідомлення. І я ще раз переконуюся в тому, що Україна дуже красива країна".

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