Відомий ведучий не стримав своїх емоцій, коментуючи приїзд колишньої Російської пропагандистки в Україну.

Як пише Politeka.net, ведучий шоу» Маска " та інших популярних проектів Володимир Остапчук висловився про російську тележурналістку.

"Пам'ятаєте цю пропагандистку, яка на «Першому каналі» вийшла з плакатом «Ні війні»? Як ви взагалі до неї ставитеся?", - поцікавився у українців ведучий.

З його подальших слів стає зрозуміло, що сам він до Овсяннікової ставиться погано і не вважає її приїзд в Україну гарною ідеєю.

"Тобто людина, яка займалася конкретною пропагандою, зараз спокійно приїхала в Україну. В Одесі була, в Києві...хотіла якимось студентам лекції читати в університеті Шевченка ... що це до біса таке?", - обурився Остапчук.

Нагадаємо, що Марина Овсяннікова багато років працювала редактором на одному з найбільших російських пропагандистських телеканалів. Вона здобула популярність після того, як під час одного з ефірів вибігла перед камерами з антивоєнним плакатом.

Після цього Овсяннікову взяли працювати в німецьке видання Die Welt, а днями вона приїхала в Україну.

Варто відзначити, що багато українців не довіряють Овсянніковій, припускаючи, що вся історія з її протестом була сфабрикована.

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