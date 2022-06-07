Український шеф-кухар Євген Клопотенко вперше повернувся в свою квартиру в Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну 24 лютого.

Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко довгий час подорожував Європою, де розповідав правду про війну, яку розв'язала рф, а також брав участь у благодійних акціях. Нарешті він повернувся в свою квартиру в Києві, вперше з 24 лютого.

Євген Клопотенко показав в Instagram-stories шанувальникам "нове життя", яке створив, поки не був вдома. Це грибок в заварнику з чаєм.

"Приїхав до Києва. Зараз будуть важливі новини мого будинку. Минулого разу забув чай викинути. Я створив нове життя. Подивіться, яка ідеальна цвіль. Як можна її не любити", - сказав Євген Клопотенко.

Також він розповів, що в квартирі ще стоїть новорічна ялинка і буде там стояти "до нашої перемоги". Крім того він показав, що залишилося від банана - той почорнів і засох.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко нагнав апетиту новим рецептом української страви, відео.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко розповів, як зробити швидко вечір смачним.

Також Politeka писала, "Майстер Шеф" Клопотенко порадив українцям, що робити після перемоги.