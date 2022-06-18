Популярна українська актриса і героїня першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зараз разом з сином живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним фото, яке приурочила до свого дня народження – їй виповнилося 33 роки.

На новій фотографії Ксенія зображена на прогулянці в місті, вона присіла на жвавій вулиці і з легкою посмішкою дивиться в об'єктив. Перед камерою актриса з'явилася у вузькому темному костюмчику з коротким топом, а на поясі зав'язала джінсовку. Її довге розкішне волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Мішина розповіла, що в цьому році змінилося на її день народження: "Друзі, сьогодні мені 33. Якщо повернутися на півроку назад я з легкістю могла перерахувати те, чого у мене немає і ким я ще не стала. Але сьогодні, я не буду витрачати на це дорогоцінну увагу. Сьогодні я дякую Богові за те, що у мене є і те, ким я вже стала. Сьогодні я хочу бути в кожній секунді цього дня на 100%! У кожному дотику і подиху вітерця, в кожному ковтку і кожному шматочку їжі, в кожному слові сказаному або написаному на мою адресу. Я хочу прожити цей і всі інші дні в тотальній присутності, адже якщо і є щось справжнє цінне-це життя, момент. Я вірю, що з нього, саме з цього моменту, і можна зробити всі найпрекрасніші вибори".

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