Знімок вийшов дуже барвистий і в той же час ніжний.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик звикла до ранніх підйомів – вона зустрічає глядачів програми "Ранок з Україною" в незмінному хорошому настрої і в стильних нарядах, які стають предметом обговорень її шанувальників.

Цього разу вона показала вишуканий образ і подякувала українським захисникам.

"Для мене сенс дня сьогодні - побачити, що життя триває. Спасибі ЗСУ за новий день", - підписала фото телеведуча.

Лілія Ребрик приміряла плаття-міді білого відтінку з рукавами три чверті, а доповнила образ білими високими черевиками. Образ закінчила красива укладка і легкий макіяж. Телеведуча розташувалася після лавандового поля, підставивши обличчя променям сонця. Знімок вийшов дуже барвистий і в той же час ніжний.

Українці в коментарях приєдналися до слів співачки і захопилися її зовнішнім виглядом: "щоранку починаю з подяки нашим захисникам і захисницям!", "Ліличка, ви красуня!!! Дякую, що надихаєте всіх нас.", "Все Буде Добре, ЗСУ зможуть перемогти", " ви неймовірно красива! Фото чудове!".

Нагадаємо, що донька Ребрик похвалилися своїм талантом на камеру, мама не втрималася.

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