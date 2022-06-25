Популярний український кухар, шоумен і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно отримав світову премію, як кращих фуд-блогер, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями та рецептами на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Євген порадував українців цікавим рецептом літнього напою.

У своєму мікроблозі він показав коротке відео, як готує компот, але не зовсім звичайний. Так, за рецептом кухаря, разом з вишнями, потрібно відварити суцвіття бузини, і додати в каструлю корицю.

"Тільки вдумайтеся: ви можете пити квіти. Ахеренна думка. Не знаю, як вас, але мене вона дуже збуджує. А якщо додати вишні і корицю, то все, ховайтеся в жито, тому що це зрив даху. Бузину, якщо що, можна брати сушену, а вишні – морожені. У нас тут не дуже багато принципів. А тепер компот, від якого душа буде танцювати. (Він безалкогольний, якщо що). 8-10 суцвіть бузини промийте (якщо берете сушені, то не треба). 400 г морожених вишень залийте 2,5 л води, додайте 100-125 г цукру, 1 ч.л. кориці, бузину і поставте на вогонь. Коли компот закипить, потримайте його на вогні всього 2 хвилини і вимикайте. Потім залиште остигати і настоюватися. Пити холодним, з хорошим шматком льоду і, якщо хочеться, – м'ятою. Як бачите, все просто", - розписав Клопотенко свій незвичайний рецепт.

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