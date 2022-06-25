Культовий український дизайнер поділився одкровенням у своєму Instagram, пише Politeka.net.

"За ці 4 місяці моє життя сильно змінилося. І незважаючи на всі хороші емоції, конструктивне мислення і патріотичний підйом, я придбав кілька ну дуже шкідливих звичок. Ділюся з вами, щоб була мотивація позбуватися", - написав Андре.

Першою поганою звичкою модельєра стало відкладання на потім, особливо в бізнесі. Андре Тан зізнався, що перестав бачити сенс робити що-небудь зараз. Однак, дизайнер підкреслює, що не повинен дозволяти обставинам диктувати свої умови для ведення бізнесу.

Другою поганою звичкою Тана став постійний страх.

"Я вже до нього звик, цей страх переслідує мене з самого ранку, коли я встаю і до моменту, коли з закритими очима намагаюся заснути. Тут багато хто зрозуміє мене: страх за близьких, за друзів» за сім'ю", - розповів дизайнер.

Його третя проблема знайома і багатьом іншим українцям.

"Нічна Жриця". Солодке-це напасть. Заїдаю їм ввечері витрачені нерви після роботи і волонтерства. Тому додав зайвих кілограмів. Ох, скільки ж доведеться орати в залі...", - жахнувся Андре Тан.

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