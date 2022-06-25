Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха - відома співачка з України, яка прославилася завдяки групі "НеАнгели", вже давно нічого не говорить про події в країні, не відповідає шанувальникам і не публікує нічого в мережі.

Раніше Вікторія чітко висловила свою позицію після того, як снаряд влучив у будинок її батьків у Харкові. Артистка розповіла, що не бажає піаритися на тобі вторгнення рф, хоче прийти в себе.

Нещодавно Вікторія показала милий кадр з прихильницею і помітила, що тепер вона не в Україні, а в Лондоні, хоча про це і не розповідала раніше.

"Не кожен день в Лондоні зустрінеш співачку з групи "НеАнгели "" - пише прихильниця.

"Мені зараз просто треба прийти в себе. Моя сім'я (а ми уродженці Харкова, як ви пам'ятаєте) постраждала! Благо, живі. Але снаряд потрапив в квартиру, де знаходилися мої батько і мати. Богом відвело…

На відео в каруселі побачите дорогі мені місця, а також мого тата і маму, які дивом вижили. Не роблю прямих ефірів з моїм ридаючим обличчям на весь екран. Мені треба заспокоїтися. На мені відповідальність за благополуччя моїх найулюбленіших людей» - пише Вікторія.

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