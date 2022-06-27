Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська виконавиця. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну і виступає з благодійними концертами. А нещодавно стало відомо, що артистка не так давно розійшлася зі своїм молодим чоловіком, блогером під псевдонімом YOXDEN. Зараз знаменитість активно займається творчістю, але і не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу виконавиця вирішила розповісти про травму, яку отримала.
"Здається, що підвернула стегно. Але зараз буду йти нове тату і все буде гуд", - написала Alyona Alyona в сторіс.
Зірка також зазначила, що подібне у неї вже було під час "Танців з зірками". Але зараз це вже було друге стегно.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Окупанти примітили новий напрямок для наступу: розвідка Британії дізналася, де армія рф хоче прорвати оборону ЗСУ
"Вперше з 1918 року": рф потрапила в дефолт, який може стати найбільшим в історії, всі подробиці
Білорусь відправляє в рф вагони, які забиті боєприпасами: "Кількість настільки велика..."
"Ситуація дуже погана": мер багатотисячного міста закликав українців їхати
Нагадааємо, Alyona Alyona назвала артиста, який "відмив" репутацію після виступів у рф
А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona не стрималася і проговорилася щодо розриву з коханим
Також Politeka писала, що Alyona Alyona показала марш українців посеред Європи, відео