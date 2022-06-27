Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська виконавиця. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну і виступає з благодійними концертами. А нещодавно стало відомо, що артистка не так давно розійшлася зі своїм молодим чоловіком, блогером під псевдонімом YOXDEN. Зараз знаменитість активно займається творчістю, але і не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу виконавиця вирішила розповісти про травму, яку отримала.

"Здається, що підвернула стегно. Але зараз буду йти нове тату і все буде гуд", - написала Alyona Alyona в сторіс.

Зірка також зазначила, що подібне у неї вже було під час "Танців з зірками". Але зараз це вже було друге стегно.

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