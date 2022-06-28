Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка практичним з перших днів війни запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, поділилася у своєму Instagram новими подробицями про своє дітище. Також зірка подякувала всім причетним до проекту волонтерам і закликала українців підтримати його.

У своєму мікроблозі Катя опублікувала власне фото, на якому можна побачити, як вона змінилася за останні місяці. Телезірка виглядає дуже жіночно і скромно, вже без колишнього світського гламуру і пафосу. Також Осадча показала афішу, на якій повідомляється, коли можна дивитися її проект по телевізору.

У підписі до публікації Катерина написала: "Незважаючи на останні новини і взагалі незважаючи ні на що, ми не маємо права на розпач і на зупинку! Наш @poshuk.znyklyh працює 24/7 я вдячна всім волонтерам, хто з бомбосховищ, з коридорів з-за кордону з дітьми на шиї, шукають, вантажать списки, тримають зв'язку з волонтерами в містах, шукають корисну інформацію! Подяка телевізійному пошуку в @snidanok і всій команді; адже ми робимо великі результати в пошуку через екран телевізора. Спасибі всім, ви мої особисті герої. Кожен ваш перегляд важливий, адже кожен з вас пошуковик на своєму місці".

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