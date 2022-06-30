Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк стала активно вести соціальні мережі після вторгнення рф на наші землі. Причому вибрала зірка інший акцент-новини, Події та допомогу українцям. Про це Леся розповіла своїй колезі Маші Єфросиніній в новому інтерв'ю.
За словами Маші Єфросиніної, Лесі вдалося її вразити, адже вона виглядає зовсім не такою, як на екранах. І свої переживання Нікітюк більше не приховує.
"Сама народна Леся Іванівна @lesia_nikituk стала для мене відкриттям під час нашого інтерв'ю в #екзамен кілька років тому. А зблизилися ми по-справжньому, мабуть, у війну... " - написала Єфросиніна.
Вона помітила, що у неї завжди викликало здивування, як Леся приховує свої стани відчаю. На що Нікітюк помітила - вона створює гарний настрій для публіки, адже це приносить їй задоволення.
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Але зараз Леся нічого не ховає, відверто зізнається, що це повинен бути у неї рік абсолютного злету кар'єри, що багато плаче через історію людей, яким надала притулок.
У мережі також підтримали спілкування артисток: Марія, ваша Українська прекрасна і вишукана. Будь ласка, не зупиняйтеся!🇺 🇦 🙏 🏻 ; Дякую, за інтерв'ю українською💛 💙; Леся справжня народна героїня!💪 ❤ ️ 🇺 🇦 І ви, Маша, теж!🙌 🤗❤️Україна буде зверху, навіть Ми Херсонці це знаємо!; На українській мові! Маша, яка ти молодець!».
Нагадаємо, що Нікітюк розповіла, де ховається під час повітряних тривог.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк розповіла про незвичайну посилку, яка прийшла їй з Іспанії.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк вразила вокалом мами, несподівані кадри.