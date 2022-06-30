Відома артистка поділилася кадрами зі своєї вистави та розповіла про одкровення, яке відчула на сцені.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка під час війни залишалася у Києві та допомагала волонтерам усім, чим могла, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Нещодавно відбулася прем'єра незвичайної моновистави артистки, де вона грала на сцені, співала та читала.

На кадрах, які Наталія опублікувала у своєму мікроблозі, можна побачити її можна побачити у простій темній сукні в горошки та чорній накидці, її волосся розпущене, а на обличчі цілий спектр емоцій.

У підписі до публікації Могилевська розповіла про незвичайне почуття, яке зазнала, стоячи на сцені та граючи свою моновиставу.

"Ніколи в житті я не була настільки собою. На сцені театру я відчула гармонію душі і щаслива, що у своєму творчому житті я не просто чула про це, а насправді відчула. Збіглося все: мої думки, мій досвід, мій вік, і те, що сьогодні дуже потрібне людям... Геніальний Рибчинський сказав: "Наталко, це дуже рідкісний випадок. Коли тим, хто у залі, ця вистава потрібна більше, ніж артисту на сцені".

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