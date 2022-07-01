Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні замінила Тіну Кароль у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться із шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала фото із футбольного матчу у Франції, ведучою якого стала. До речі, на цьому ж матчі честь виконувати українським гімн дісталася співачці Насті Каменських.

На нових фотографіях Іванку можна побачити в білому костюмі стильного фасону, її волосся завите і акуратними хвилями покладено, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка. Не на деяких знімках Онуфрійчук позує з чоловіком, а також з українцями, які прийшли на футбольний поєдинок.

У підписі до публікації Іванка поділилася своїми емоціями від цієї події.

"Емоції, які я зазнала вчора, не описати словами. Я завжди хотіла бути причетною до максимального поширення інформації про події в Україні. І коли отримала пропозицію провести благодійний #Matchforpeace між командами "Лозанна Спорт" та "Динамо Київ", погодилася, не думаючи Також вчора я нарешті знову випробувала емоції, які дарує мені моя професія ведучої – адреналін, приємне хвилювання та мурахи по тілу перед включенням камер… Але ще більше зарядили мене люди – наші футболісти, українці, які прийшли на матч, потім підходили і ділилися позитивом. Я ніби побувала вдома, у рідній Україні. Мене це так зігріло".

Нагадаємо, "Мала честь відкрити": Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.

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