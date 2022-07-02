Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк" із Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти, після чого збудувати стосунки з головним героєм, і в результаті пара вирішила одружитися. А минулого року Даша народила первістка, сина, якого назвали Левом. Тепер дружина Добриніна успішний блогер та активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться з фанами активно кадрами зі свого життя. Квіткова нещодавно вирушила у відпустку з дитиною, вирішивши влаштувати подорож Європою. А тепер Даша розповіла свої плани після відпустки.
"Тут неймовірно красиво. Але все чуже. Микита вчора сказав, що нам, напевно, потрібно буде трохи довше залишатися в Європі. Як вони дістали", - написала Даша.
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Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна позбавилася білизни, вразивши панорамним виглядом.
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