Співачка Оля Полякова, яка тривалий час перебувала за межами України, показала, як повернулася назад до країни.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка та детектив шоу "Маска". Після початку війни Оля вирушила до туру, збираючи гроші на благодійних концертах для України. А нещодавно зірка в інтерв'ю зізналася, що вона не має грошей, щоб оплатити навчання старшій дочці Маші, яка хотіла вступити до музичного коледжу в США. Не забуває Оля та про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Полякова вирішила показати, як повернулася до України. Спочатку Оля поділилася кадрами із кордону.

"У мене за спиною черга людей, які повертаються до України. І я у цій черзі", - сказала Оля.

Після цього зірка показала кадри, де вже була в автомобілі.

"Я в Україні", – лаконічно повідомила задоволена Оля.

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