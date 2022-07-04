Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка та детектив шоу "Маска". Після початку війни Оля вирушила до туру, збираючи гроші на благодійних концертах для України. А нещодавно зірка в інтерв'ю зізналася, що вона не має грошей, щоб оплатити навчання старшій дочці Маші, яка хотіла вступити до музичного коледжу в США. Не забуває Оля та про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
А цього разу Полякова вирішила показати, як повернулася до України. Спочатку Оля поділилася кадрами із кордону.
"У мене за спиною черга людей, які повертаються до України. І я у цій черзі", - сказала Оля.
Після цього зірка показала кадри, де вже була в автомобілі.
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"Я в Україні", – лаконічно повідомила задоволена Оля.
Нагадаємо, Полякова запросила українців на свої закордонні концерти, подробиці
А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової показала зіркову маму, яка прикрилася лише рушником.
Також Politeka писала, що Полякова у розкішному образі представила нову українську пісню