Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала чарівне відео з маленькою племінницею та її неповторну реакцію.

Як видно, у ролику малу тримає на руках чоловік Іванни Алмаз. Крихітка спочатку ніби позіхає, а потім робить незадоволену гримасу, але виглядає це дуже забавно. У дівчинки великі виразні очі, пухкі щучки та перекошений хвостик на голові.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Фіг вам, а не Україна! Так сказала моя племінниця, і так буде". Шанувальники відразу почали коментувати відео, засинаючи маля компліментами: "Яка лапочка!", "Яка красива", "Дівчинка незрівнянна", "Така красуня!", "Милашка".

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