Як пише Politeka.net, Злата Огневич – успішна українська співачка, переможниця "Маски", а також учасниця "Євробачення", де посіла третє місце. А минулого року Огневич вирішила спробувати знайти своє кохання на проекті "Холостячка", але переможець одразу покинув співачку після шоу. Не забуває артистка і про ТікТок, де ділиться із фанами найцікавішим, а цього разу показала запальні танці.

"Сьогодні ми ще на один день ближче до перемоги", – написала Злата.

На кадрах Огневич була в топіці, сорочці та джинсах.

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Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Злато, я піду на твій концерт у Львові. Сподіваюся, зможу сфоткатися. Ти просто вау", "Природа наділила красою, вау, супер", "Злата як завжди красива", "Неймовірна Злата з чарівною посмішкою", "Златочка моя дівчинка дорога відзначимо перемогу у Маріуполі. Слава Україні".

@zlata_ognevich

Сьогодні ми ще на один день ближче до перемоги 💙💛 #ЗлатаОгневич #паляниця #україна🇺🇦 #укртікток #українатоп

♬ Паляниця - BANAR

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич розтягнулася на підлозі і показала цікавий спосіб відволіктися.

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