Екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила виглядом у сукні нареченої, поділившись яскравими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко – відома українська співачка та колишня солістка гурту Nikita. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Анастасія і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

На нових кадрах Анастасія була за DJ-пультом, крутячи музику. Зірка була у білій сукні нареченої, вражаючи виглядом.

"Зупинитись – це програти.

Після майже 5 місяців роздумів та переосмислення я продовжую свій авторський dj-проект

Ще за півроку до 24 лютого ми запустили його, щоб привернути увагу до різноманітності української урбаністики у Києві та Україні”, - написала Анастасія.

Фани переглянули відео тисячі разів і написали коментарі:

"Запальничка", "Нана, ти ураган", "Українці найталановитіші - це факт", "Ангелок".

Нагадаємо, розлучений Дзидзьо в хутрі засвітився в компанії довгоногої красуні.

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