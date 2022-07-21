Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко – відома українська співачка та колишня солістка гурту Nikita. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Анастасія і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
На нових кадрах Анастасія була за DJ-пультом, крутячи музику. Зірка була у білій сукні нареченої, вражаючи виглядом.
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Ще за півроку до 24 лютого ми запустили його, щоб привернути увагу до різноманітності української урбаністики у Києві та Україні”, - написала Анастасія.
Фани переглянули відео тисячі разів і написали коментарі:
"Запальничка", "Нана, ти ураган", "Українці найталановитіші - це факт", "Ангелок".
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