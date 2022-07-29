Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – успішна українська актриса, головна героїня шоу "Холостячка", переможниця "Танців із зірками" з Євгеном Котом, а також суддя "Україна має талант". Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Мішина показала, як стріляє з рушниці, кулемета та РПГ.

Ще одна неспокійна ніч і ще один тривожний день.

Як сильно війна змінює нас та наші переконання. Сьогодні ми гортаємо новини в очікуванні того, що Україна отримає нову більш досконалу та потужну зброю. Радіємо з того, що ще вчора здавалося пережитком цієї цивілізованої планети. Здавалося, ось-ось і війни залишаться на минулій сторінці світової історії людства", - написала Мішина.

Фани подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ксюша, ти вогонь", "Тільки перевели патрони", "Молодець, талановита людина, талановита у всьому", "Потім синці на плечі", "Прицільна стрілянина", "Не жінка, а мрія", "Слава Україні, покажи росіянам що ти сильніший, привіт із Хорватії", "Тепер тільки на фронт", "Напевно круто стріляти із заплющеними очима", "Наша дівчинка", "Поки думки теж…… як подбати про сім'ю і яку найкращу зброю вибрати для захисту".

Нагадаємо, Мішина розплакалася на очах у Решетника на шоу "Холостячка", акторка поділилася спогадами

А ще Politeka повідомляла, що Мішина згадала про залаштунку "Холостячки", важко було всім учасникам.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина похвалилася оригінальним відпочинком із найулюбленішим чоловіком



