Леся Нікітюк показала яскраві образи, поділившись новим відео у своєму блозі на радість українців.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. У зірки днями сталася трагедія - вона втратила багатомільйонний обліковий запис в Інстаграм, де мала багатомільйонну аудиторію, але сторінка потрапила в бан. Але Нікітюк не впадає у відчай і жартує про це, поділившись кумедним відео в ТікТок.

"Коли мене заблокували в інституті", - написала Нікітюк.

На кадрах Леся позувала у халатику, а в руках тримала альбом. Нікітюк погортала його, показуючи фотографії.

"Залишилася лише друкована версія", - написала Леся.

Фани поставили майже 20 тисяч лайків та написали коментарі:

"Самая лучшая", "Красотка", "Печалька... Но так держать", "Вы чудо", "А почему вас заблокировали", "Леся, где можно заказать такой альбом", "не смотря на это, наша Леся остаётся на позитиве всегда)", "Привет от ВСУ Харьков. Можно пожениться", "С таким альбомчиком никакая блокировка не страшна. Лайк на все твои фоточки", "Леся, мы вас любим даже без Инстаграм. Знаем, что делаете большое дело, гордимся", "Леся Украинка, ты невероятная", "Когда разблочат".

Напомним, Никитюк рассказала, как избавляется от подписчиков из россии

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк випустила пісню про українських захисників і позбавила дару мови .

Також Politeka писала, що Нікітюк вражено висловилася про втрату близької колеги Руслани Писанки.



