Як повідомляє Politeka.net , у країнський телеведучий Григорій Решетник та його дружина Крістіна Решетник – багатодітні батьки, які також активно ведуть соціальні мережі та розповідають про життя в Інстаграм. На цей раз Крістіна вирішила показати, як подорослішали її маленькі богатирі.

Цього разу Христина показала малюка Івана (2013 року народження), Дмитра (2017) та Олександра (2020). Відомо, що телеведучий нещодавно повернувся до Києва після благодійного матчу в Ужгороді, а його родина залишилася поки що там.

Христина поділилася кадром із малюками вже з Івано-Франківська:

«Три богатирі їдуть на ролики 🛼. My own roller team 🫶» - пише Христина.

У мережі відповідають:

«Ну такі ж лапулі))); Може, буду занудою, але краще за людей мотивувати правильно і безпечно возити дітей в авто, а саме в автокріслах/бустерах); Саша тут the best🤩; Сашко так виріс 😮😍; Прекрасні ❤ Красені 😍; Красені 😍».

Зазначимо, Григорій Решетник – один із найпопулярніших батьків в українському шоу-бізнесі. Він часто публікує у мережі фотографії, де він позує з дітьми. Такі публікації викликають велику цікавість у багатотисячної аудиторії ведучого.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.