Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала "Міс Україна Всесвіт", після чого представляла Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу", який проходив в Ізраїлі. А після початку війни Ганна довгий час перебувала за межами України, живучи в різних країнах, але все ж таки зважилася повернутися назад в Україну. Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Неплях показала, як проводить час у Карпатах. Ганна вирішила провести його з користю та зайнялася фітнесом на тлі гір.
"Беня: гарчаю від вашого собаки мордою вниз...", - написала Неплях під фото.
Фанати поставили понад тисячу лайків і написали кілька коментарів:
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"Вогонь", "Люблю", "Аня, сміюся".
Нагадаємо, Міс Україна Неплях закликала бойкотувати росію на конкурсі краси
А ще Politeka писала, що "Міс Україна Всесвіт" Неплях у прозорому топіку не залишила чоловікам шансів
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