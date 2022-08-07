Внучка Ротару Соня Євдокименко не могла пропустити такий знаменний для всієї родини день.

У неділю 7 серпня українська співачка Софія Ротару ювілей. Зірці виповнилося 75 років. Внучка артистки та її тезка Софія Євдокієнко не могла пропустити такий знаменний для всієї родини день.

21-річна внучка зірки в сторизі Instagram опублікувала фото зі своєю квітучою бабусею-іменинницею і залишила для неї коротке привітання.

"З днем ​​народження моя прекрасна бабуся", - написала Соня Євдокименко.

Внучка позувала в мерехтливій сукні сріблястого кольору, з розпущеним волоссям та яскравим макіяжем.

Софія Ротару у свій ювілей одягла блакитну сукню-вишиванку. У руках тримала букет білих троянд.

На другому фото Соня показала свою зіркову бабусю на сцені. Легендарна співачка була одягнена в яскраву довгу вишиванку, розшиту чорними нитками.

"Завжди стільки енергії та драйву", - прокоментувала кадр онука Ротару.