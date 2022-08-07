У неділю 7 серпня українська співачка Софія Ротару ювілей. Зірці виповнилося 75 років. Внучка артистки та її тезка Софія Євдокієнко не могла пропустити такий знаменний для всієї родини день.
21-річна внучка зірки в сторизі Instagram опублікувала фото зі своєю квітучою бабусею-іменинницею і залишила для неї коротке привітання.
"З днем народження моя прекрасна бабуся", - написала Соня Євдокименко.
Внучка позувала в мерехтливій сукні сріблястого кольору, з розпущеним волоссям та яскравим макіяжем.
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Софія Ротару у свій ювілей одягла блакитну сукню-вишиванку. У руках тримала букет білих троянд.
На другому фото Соня показала свою зіркову бабусю на сцені. Легендарна співачка була одягнена в яскраву довгу вишиванку, розшиту чорними нитками.
"Завжди стільки енергії та драйву", - прокоментувала кадр онука Ротару.
Нагадаємо, онук Софії Ротару після провальної втечі з країни похвалився, як таки залишив Україну.
Як повідомляла Politeka, конфуз стався з онукою Ротару у США: засвітила зайве прямо на вулиці.
Також Politeka писала, що племінниця Софії Ротару вперше повернулася додому із початку війни, показавши квартиру.