Популярна українська актриса, член журі шоу талантів та перша "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася в Інстаграм про те, що робить її кращою.

Як пише Politeka.net, щодня українська актриса Ксенія Мішина розповідає в Інстаграм про своє життя та ділиться інформацією про те, що відбувається в країні та також на її кар'єрному майданчику. На цей раз Ксенія приділила увагу питанню особистого життя.

«Зараз у нас уже не ті високі стандарти, що раніше. Поділіться своїми. Мої – син, батьки та я здорові. Наявність цікавої роботи я можу реалізувати свій потенціал. Є можливість подорожувати, поряд друзі та однодумці.

Ще рік тому ми мріяли із сином подорожувати найбільше, а зараз за кілька місяців відвідали шість країн. До речі, ще до війни у ​​нас була з Платошкою така ідея повісити карту подорожей» - ділиться Ксенія.

Бачити, як українці пишаються тим, що вони українці у будь-якій точці світу – окрема насолода, вважає Ксенія.

«Хоч би як це дико звучало, але війна змінила нас назавжди і ми просто зобов'язані шукати сили направити ці зміни в позитивне русло. Іноді, (дуже часто 😣) хочеться вити, ненавидіти і лаятися, бажано матом, але ми готуємо сніданок, намагаємося посміхатися і будуємо плани, як унеможливити можливе» - пише Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

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