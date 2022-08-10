Як пише Politeka.net, щодня українська актриса Ксенія Мішина розповідає в Інстаграм про своє життя та ділиться інформацією про те, що відбувається в країні та також на її кар'єрному майданчику. На цей раз Ксенія приділила увагу питанню особистого життя.
«Зараз у нас уже не ті високі стандарти, що раніше. Поділіться своїми. Мої – син, батьки та я здорові. Наявність цікавої роботи я можу реалізувати свій потенціал. Є можливість подорожувати, поряд друзі та однодумці.
Ще рік тому ми мріяли із сином подорожувати найбільше, а зараз за кілька місяців відвідали шість країн. До речі, ще до війни у нас була з Платошкою така ідея повісити карту подорожей» - ділиться Ксенія.
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Бачити, як українці пишаються тим, що вони українці у будь-якій точці світу – окрема насолода, вважає Ксенія.
«Хоч би як це дико звучало, але війна змінила нас назавжди і ми просто зобов'язані шукати сили направити ці зміни в позитивне русло. Іноді, (дуже часто 😣) хочеться вити, ненавидіти і лаятися, бажано матом, але ми готуємо сніданок, намагаємося посміхатися і будуємо плани, як унеможливити можливе» - пише Мішина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.