Співачка Анастасія Приходько додала, що Христина була її найкращою подругою та хрещена мамою її дочки Нани.

Кума української співачки Анастасії Приходько живе у країні-агресорі росії. Артистка пішла на радикальний крок і обірвала спілкування із колись ще близькою людиною. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube .

Анастасія Приходько розповіла, що вона послала куму на три літери, оскільки жінка намагалася вселити їй свою версію того, що відбувається в Україні, і говорила завчені слова російської пропаганди.

"З 21 квітня я не спілкуюся з Христиною. Вона намагалася мені ласкаво щось пояснити, так акуратно з приводу війни в Україні. На що вона була послана на х*й. А насамкінець я сказала їй: "Коли у тебе буде прозріння, можеш набирати мене і вибачатися", - повідомила Анастасія Приходько в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну вона з чоловіком та дітьми переїхала до Львівської області, потім – усю родину за кордон, а наприкінці квітня повернулася до Києва.

Також вона була одним із перших артистів, які від початку вторгнення росії на територію України у 2014 році, почала давати концерти в зоні АТО та підтримувати українських військових.

Нагадаємо, що Приходько нагадала, чому смішно вірити в "хороших" росіян.

Як повідомляла Politeka, Приходько не може співати, артистка назвала причину.

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