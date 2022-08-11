Відомий ведучий поділився у своєму Інстаграм відео з росії, на якому показано наскільки тупа і неосвічена молодь у країні агресора.

Під час опитування росіяни кажуть, що президентом був Лукашенко, Остап Бендер допомагав катувати людей, а Степан Бандера влаштував Майдан. Загалом у молодих людей справжня каша в голові.

Така реакція підростаючого покоління ще раз наголошує на деградації путінської пропаганди.

«Культурна та розумна молодь у рашестані🥴😂🤦‍♂️»,- прокоментував побачене Слава Дьомін.

Користувачів соціальних мереж порадували відповіді російської молоді. Українці із сарказмом висміюють тупість молодих людей, називаючи їх інопланетянами. Багато хто вважає, що в Росії немає майбутнього з такою деградованою молоддю.

"З якої планети ці інопланетяни",

"Просто топ. Наш Бандера снится їм у нічних жахіттях",

" Кров з вух! Все в купі тільки Лоли Людожерки як першої леді Остапа Бендера не згадали",

"Топчики 🔥орки: наш президент - це лукаш 🥴, Остап Бендер - це командир Бандерівців, він усіх катував і спалював, а ще й Майдан влаштував - негідник 😂, на рцисизм - це коли вбивають і питають... взагалі такі ж вбивці як Остап Бендер , ой вірніше Бандера 😂 і наш президент України вусата тварюка лукаш 🥴🤪🤯... жарти жартами, та це ж дурні в кубі і, як така каша в мізках 🧠🍚🤨?",

"І за цією молоддю майбутнє…",

" Це пі*ц👏👏 тупий і ще тупіший! Браво раша, 👏👏👏👏 у вас підростає відстале покоління! Просто деградація!",

"Боже, які кончені",

"Нормальна історія України! Остап Бендер і є той самий Бандера, який розпочав революцію на Майдані, в той час, коли президентом України був лукашенко 😆 🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿 А як же вони могли забути про Антоні? ,

"Зупиніть землю, біомаса зомбована", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Слава Дьомін розвідкувався про "Холостячку" Огневич та її стосунки до Задворного: "Злата мені сказала..."

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