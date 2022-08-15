Популярний український телеведучий, блогер та екс-зірка шоу "Орел і Решка" Андрій Бедняков розповів про погрози типових росіян на свою адресу.

Блогер та екс-зірка шоу "Орел і Решка" Андрій Бедняков розповів у соціальній мережі Інстаграм, як йому зазвичай загрожують росіяни і як безцеремонно поводяться. Причому агресивної поведінки та загроз він навіть не здивувався.

Так, у соціальній мережі Бідняков показав, як йому в соцмережах загрожують росіяни, і судячи з відповідей – це вже не вперше, адже ведучий уже багато разів критикував росіян та їхню хамовну поведінку.

Андрій показав, як росіянка писала йому: "Щоб ти, бандерівець, з голоду здох".

"Так що "якщо я здохну з голоду" – сам винен. Мене попереджали", – із сарказмом відповів ведучий.

Також Андрій Бедняков пояснив, чим українці суттєво відрізняються від росіян.

"Так ось: країна, яка зараз напала на Україну (це Росія, раптом хтось забув) так само хоче, щоб усі продовжували говорити однією мовою. А ті, хто "культурно асимілювався" – нацисти!

Але, на жаль, влада Росії ніяк не може зрозуміти, що країна, яку вона хоче відтворити, вже давно в минулому... а та країна, куди свого часу виїхали емігранти, чомусь, як і раніше, на два кроки попереду…" , - Написав ведучий.

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