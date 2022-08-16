Відома співачка та солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка під час війни разом із колективом почала активно гастролювати за кордоном, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала емоційні кадри зі свого масштабного гастрольного туру.

На нових фотографіях можна побачити, що фаворити Євробачення Go-A зустрічали дуже тепло та радісно у всіх містах, де вони виступали. Глядачі спілкувалися з артистами, багато обіймалися, підспівували та танцювали усі разом.

У підписі до публікації Павленко розповіла, що за першу частину гастрольного туру вони з Go-A побували у 13 різних країнах та дали 16 великих концертів. За словами співачки, більшу частину часу вони живуть і працюють в Україні, тому щоразу вони долають сотні кілометрів і переживають багато подій у дорозі.

"Бо все це має сенс тільки тоді, коли ви приходите до нас і приносите нам свою любов і всеосяжну підтримку. Ми консервуємо в пам'яті сотні подій та геолокацій, але найціннішим спогадом з кожного концерту все одно ви – люди, які танцюють, обіймають, розуміють нас з першої ноти і для яких теж не існує нічого ціннішого за свободу. Ми щасливі, що ви в нас є. Бо наша сила в єднанні. Тому що, коли ми разом, ми непереможні", - написала Катя.

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