Відомий музикант Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи" показав один із кадрів, зроблених у Берліні, куди вирушив на концерти.

Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" та молодий батько Святослав Вакарчук почав активно підтримувати ЗСУ з перших днів вторгнення окупантів на наші землі. Артист не лише їздить на фронт до українських захисників, а й віддає кошти з концертів на благодійність.

Для спеціальних виступів чоловік із колегами вилетів до Берліна. Як відомо, для цього артисти отримують спеціальні дозволи та їздять із цілими гастролями закордоном. Причому Вакарчук, на відміну багатьох українських артистів чоловічої статі, повернеться додому і не втікає з країни, ховаючись від фанатів.

Сам Святослав нещодавно порадував новим кадром уже із Берліна, де планує виступити.

«Дякую за ваше справжнє щире серце! ❤️🙏; Святослав – Ви є гордістю України. Ваша творчість надихає бути гордими, що ми УКРАЇНЦІ!; Україна Вами пишається який талант, голос неймовірний; Дякую! ❤️; До зустрічі сьогодні! With love from 🇱🇹; Втомився?... Бережи себе!❤️; Як символічно!)) 😂; В очах схована вся глибина душі!», - пишуть у мережі.

Також артист опублікував кадри з концерту в польському Вроцлаві і збентежив шанувальників своїм виглядом.

Підтягнуте тіло 47-річного Святослава не залишилося без уваги, шанувальники відразу почали коментувати нові знімки музиканта.

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