Як пише Politeka.net, ще до початку війни було знято 12-й сезон романтичного проекту "Холостяк" з Алексом Топольським, але через війну досі не відбулася його прем'єра.

Сам головний герой нового «Холостяка» пологовий будинок зі Львова, але довгий час жив і працював у США, він успішний підприємець.

Тепер стало відомо, що «Холостяка» все ж таки планують випустити восени цього року.

Алекс Топольський вийшов на зв'язок після довгого відпочинку від соціальних мереж. У його Instagram з'явилася публікація, де він пояснив, де так довго зникав.

"Друзі, якийсь час мене не було в соцмережах через великий пласт роботи та події, але хочу повернутися до спілкування з вами. І нагадати, що в надскладні для країни часи важливо залишатися єдиними і працювати щодня", - повідомив він.

Також варто звернути увагу, що чоловік перейшов на українську мову та пообіцяв, що так буде завжди.

«Мене особливо тішить, що українська мова зараз звучить усюди. Мої повідомлення тепер також будуть українськими. Я розумію, що можу припускатися помилок, використовувати неідеальні формулювання, але для мене важливо, щоб мене зараз читали саме українською. Культура, цінності, традиції – те, що в нас ніколи не відібрати, хоч би як цього хотів ворог. Ми сильні та зможемо все », – написав Алекс.

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