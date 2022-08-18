Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук часто розповідає в Інстаграм про своє життя, дітей та кар'єру. Артистка також активно спілкується з українцями та обговорює нерідко важливі теми, побутові питання та розповідає про те, як тепер їй живеться у "новій реальності".

За словами Ганни, очевидно, що 24 лютого життя українців змінилося до та після. Кожен відбувся переоцінка цінностей. Більшість людей навчилися жити одним днем, цінувати кожну хвилину і годину, простіше ставитись до звичайних речей.

«Якщо раніше більшість у пріоритеті мала кар'єру та роботу, то сьогодні ранок з рідними – найбільше щастя. Раніше кожен із нас мріяв відлетіти за кордон і насолодитися колоритом іншої країни, зараз ми почали цінувати дні, коли перебуваємо на рідній землі.

Якщо раніше ніхто ніколи не думав, що таке мирне небо, то зараз для кожного українця СВІТ – це велика цінність і мрія. Ми почали цінувати та помічати всі дрібниці життя, на які раніше більшість із нас не звертали уваги» - висловилася Ганна.

Вона звернулася до українців і додала, що зараз ми маємо цінувати те, що у нас є, і щодня дякувати нашим захисникам за можливість прокидатися в рідному домі.

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