На заході, який відбувався на даху вертолітного майданчика в центрі Москви, росіяни, які були там присутні, почали невтішно відгукуватися про Ірину Білик.

Гості вечірки у центрі Москви, а саме російські багатії спробували підколоти Ірину Білик через її витівку на концерті в Майамі. Тоді вона покликала на сцену маму одіозної Корольової та назвала її зятя-путініста "гов**м".

Як розповів російський актор Стас Садальський у Instagram, на вечірці за співачку заступився її колишній чоловік Аслан Ахмадов.

Він поділився, що на заході, який відбувався на даху вертолітного майданчика в центрі Москви, росіяни, які були там присутні, почали невтішно відгукуватися про Ірину Білик. Мовляв, ось Божена Ринська написала у Фейсбуці, що співачка щороку їздить у росію на заробітки, а сказала про чоловіка Наташі Корольової – мовляв, він го”но.

Колишній чоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов поставив на місце російських багатіїв, які намагалися "підколоти" співачку нібито за виступи у росії та за витівки на концерті в Майамі.

"Одне можу сказати: моя дружина 10 років як не була в росії, а ваша мерзенна Божена - підла і дешева, пробач господи", - процитував Садальський слова колишнього чоловіка Ірини Білик .

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