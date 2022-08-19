З 2014 року російська влада не витратила жодного рубля на відновлення тимчасово окупованих територій України. За цей час гроші йшли на пропаганду, яку розгорнув кремль проти України.

Відомий шоумен та телеведучий, зірка українського Comedy Club Олександр Педан в інтерв'ю для "24 Каналу" є найбільшою помилкою окупантів.



"Якби вони за ці 8 років вкладали в економіку так званих "лнр і днр", створили умови для тих, хто сумнівається і думав про росію, то вони б досягли набагато більшого, на жаль. Але вони цього не зробили. Вони зробили класичну радянську помилку: розікрали всі бюджети, вкладалися в пропаганду, зброю та шпигунів”, – розповів Олександр Педан.

Він зазначив, що настав час відмовитися від усього російського, адже ми постраждали саме тому, що дозволяли російському продукту бути присутніми на українських землях.

Більшість проукраїнських людей уже виїхали з окупованих територій чи населених пунктів, де зараз проходить лінія фронту. Це люди, які ототожнюють себе з Україною. Проте все одно є ті, хто залишається в окупації, чекає на "російський світ".





"Ви подивіться на регіони, які ми звільняємо - там є деякі люди, які сидять у підвалах шкіл, під окупацією росії, їх не годують, ставляться як до тварин, їхні родичі гинуть і вмирають на очах, когось розстрілюють, а потім коли приходять українці і приносять їжу, то вони: "Це ж росіяни вже прийшли?", - підкреслив Олександр Педан.

Нагадаємо, що Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Педан попередив про хитрі заяви Собчак та Дудя, на які не треба вестись .