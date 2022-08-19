С 2014 года российские власти не потратили ни одного рубля для восстановление временно оккупированных территорий Украины. За это время деньги шли на пропаганду, которую развернул кремль против Украины.

Известный шоумен и телеведущий, звезда украинского Comedy Club Александр Педан в интервью для "24 Канала" величайшей ошибкой оккупантов.



"Если бы они за эти 8 лет вкладывали в экономику так называемых "лнр и днр", создали условия для сомневающихся и думавших о россии, то они бы достигли гораздо большего, к сожалению. Но они этого не сделали. Они совершили классическую советскую ошибку: разворовали все бюджеты, вкладывались в пропаганду, оружие и шпионов", – рассказал Александр Педан.

Он отметил, что пора отказаться от всего русского, ведь мы пострадали именно потому, что позволяли российскому продукту присутствовать на украинских землях.

Большинство проукраинских людей уже выехали с оккупированных территорий или населенных пунктов, где сейчас проходит линия фронта. Это люди, которые отождествляют себя с Украиной. Однако все равно есть те, кто остается в оккупации, ждет "русского мира".

"Вы посмотрите на регионы, которые мы освобождаем – там есть некоторые люди, сидящие в подвалах школ, под оккупацией россии, их не кормят, относятся как к животным, их родственники погибают и умирают на глазах, кого-то расстреливают, а потом, когда приходят украинцы и приносят еду, то они: "Это же русские пришли уже?"", - подчеркнул Александр Педан.

Напомним, что Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.