С 2014 года российские власти не потратили ни одного рубля для восстановление временно оккупированных территорий Украины. За это время деньги шли на пропаганду, которую развернул кремль против Украины.
Известный шоумен и телеведущий, звезда украинского Comedy Club Александр Педан в интервью для "24 Канала" величайшей ошибкой оккупантов.
"Если бы они за эти 8 лет вкладывали в экономику так называемых "лнр и днр", создали условия для сомневающихся и думавших о россии, то они бы достигли гораздо большего, к сожалению. Но они этого не сделали. Они совершили классическую советскую ошибку: разворовали все бюджеты, вкладывались в пропаганду, оружие и шпионов", – рассказал Александр Педан.
Он отметил, что пора отказаться от всего русского, ведь мы пострадали именно потому, что позволяли российскому продукту присутствовать на украинских землях.
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Большинство проукраинских людей уже выехали с оккупированных территорий или населенных пунктов, где сейчас проходит линия фронта. Это люди, которые отождествляют себя с Украиной. Однако все равно есть те, кто остается в оккупации, ждет "русского мира".
"Вы посмотрите на регионы, которые мы освобождаем – там есть некоторые люди, сидящие в подвалах школ, под оккупацией россии, их не кормят, относятся как к животным, их родственники погибают и умирают на глазах, кого-то расстреливают, а потом, когда приходят украинцы и приносят еду, то они: "Это же русские пришли уже?"", - подчеркнул Александр Педан.
Напомним, что Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.
Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.
Также Politeka писала, что Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.