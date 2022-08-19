Оля Полякова вже була в Україні на початку липня – вона давала концерт у метро Києва. Доньки приїдуть уперше із 24 лютого.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Полякова після кількох місяців еміграції повертається додому та забирає із собою дочок на вокзалі. Маша та Аліса нарешті зустрінуть свого батька, який залишився в Україні.



Артистка Оля Полякова опублікувала у Instagram-Stories відео за участю своїх дочок, повідомивши, що вони повертаються до України.

На опублікованих відео вона знімає дівчат із великими валізами, які радіють, що скоро приїдуть додому, побачать тата і спатимуть у своїх кімнатах. Ймовірно, молодша Аліса Полякова вже залишиться у Києві, адже за 2 тижні стартує навчання у школі. Старша Маша Полякова вступила на навчання до Великобританії, тож для неї така подорож буде нетривалою.

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Оля Полякова разом із Марією (2005) та Алісою (2011) поїхала до Франції, а її чоловік записався до тероборони. Співачка за кордоном проводила благодійні концерти та займалася збиранням коштів для постраждалих від війни людей.

3 липня співачка повідомила, що повернулася до України, а потім знову поїхала, щоби забрати дочок додому.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.