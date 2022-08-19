Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Полякова після кількох місяців еміграції повертається додому та забирає із собою дочок на вокзалі. Маша та Аліса нарешті зустрінуть свого батька, який залишився в Україні.
Артистка Оля Полякова опублікувала у Instagram-Stories відео за участю своїх дочок, повідомивши, що вони повертаються до України.
На опублікованих відео вона знімає дівчат із великими валізами, які радіють, що скоро приїдуть додому, побачать тата і спатимуть у своїх кімнатах. Ймовірно, молодша Аліса Полякова вже залишиться у Києві, адже за 2 тижні стартує навчання у школі. Старша Маша Полякова вступила на навчання до Великобританії, тож для неї така подорож буде нетривалою.
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Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Оля Полякова разом із Марією (2005) та Алісою (2011) поїхала до Франції, а її чоловік записався до тероборони. Співачка за кордоном проводила благодійні концерти та займалася збиранням коштів для постраждалих від війни людей.
3 липня співачка повідомила, що повернулася до України, а потім знову поїхала, щоби забрати дочок додому.
Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.
Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.
Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.