Як пише Politeka.net, Даша Кацуріна - відома рестораторка та модельєрка, яка була одружена з Мишком Кацуріним. Пара дуже близько дружила із зірковим сімейством - Надією Дорофєєвою та Володимиром Дантесом. А нещодавно стало відомо, що Кацуріни, як і Дантес із Дорофєєвою, вирішили розлучитися. Після цього Надю та Мишу зняли під час відпочинку у Барселоні. Дорофєєва не приховувала, що вона пішла до друга сім'ї. У цей час Даша почала часто бувати у компанії Дантеса. Але поки що офіційного підтвердження, що пара разом, не було.

Даша також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Кацуріна показала стильний образ, де приїде до Києва, де знаходиться Дантес. Зірка була в кофті та міні-спідниці.

"Це я так у вересні приїду до Києва", - написала Даша у сторіс.

Нагадаємо, екс-дружина бойфренда Дорофєєва вирішила виїхати з України .

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