Українська актриса та головна героїня першого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, що першого дня війни їй написав Олександр Еллерт і запропонував допомогу.

Українська актриса Ксенія Мішина поставила жирну крапку у відносинах із переможцем проекту "Холостячка", гумористом Олександром Еллертом. Відповідаючи на запитання в інтерв'ю для YouTube-каналу "Люкс ФМ", артистка попросила більше ніколи не асоціювати її з ім'ям колишнього коханого.

"Еллерт залишився в моєму минулому житті. Ми розійшлися і прошу більше ніколи мене не асоціювати з його ім'ям. Мене трохи бісить це питання. Я звичайно розумію, що воно ще часто звучатиме, але я щосили намагаюся поставити тут жирну точку", - заявила Ксенія Мішина.

Варто зазначити, що кілька місяців тому в одному зі своїх інтерв'ю Ксенія Мішина розповіла, що вона була налякана та розгублена на початку війни, вона вирішила разом із сином виїхати на Західну Україну. Олександр Еллерт склав їм компанію.

Свою машину він віддав колишній дружині, яка разом із їхньою дочкою Елей та ще однією її дитиною від другого шлюбу поїхали з України, а сам на машині Мішиної вирушив із ними на Західну Україну. Тоді фанати й заговорили, що пара нібито знову разом.

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