Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка одружений на нотаріусі Крістіні, з якою офіційно оформив стосунки у 2020 році відразу після розлучення з екс-дружиною Оленою Войченко. А зараз у зірки, мабуть, не все так добре на особистому, адже з дружиною Володимира не бачили довгий час. Остапчук нещодавно вирушив до Італії, де перебуває до сьогодні. А на нових кадрах в Інстаграмі Володимир показав, як виглядає італійський Патрон.
На фото можна побачити собаку, який схожий на Патрона породи джек-рассел.
"Італійський брат Патрона", – підписав кадри Остапчук.
"Патрон, привіт. Собако, ти будеш майонез. Венеціанський Патрон", - сказав Володимир.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Шансів вижити немає": 20–25 тисяч особового складу рашистів приречені
"Чудо-жінка": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях показала принади, які навіть бретельки не витримали
Кума Дзідзьо Цибульська розлучається з чоловіком, якого нещодавно показала українцям: "Вибісили один одного..."
"Не так сталося, як гадалося": зірка "Євробачення" Руслана здивувала кадрами за кордоном
Повідомлялося, що Остапчук показав своїх дітей першого вересня.
"Сьогодні мої діти йдуть до школи.
Чи не вдома, в Канаді.
Так само, як і сотні тисяч інших юних українців та українок.
Вимушено, далеко чи близько, онлайн чи з перервами у бомбосховищах (як у класі моєї вчительки).
І як батькові дуже складно це навіть усвідомити, а як учителю за першою освітою – прийняти.
Але всі НАШІ діти – наш колір та наше майбутнє.
І воно точно буде світле і прекрасне, тому що у наших дітей найцінніше – свобода, добро і любов.
З Днем знань 🇺🇦
PS Це фото ілюструє найкращі мої емоції, які я пережив улітку 2022 року”, - написав зірка.
Нагадаємо, дружина Остапчука поскаржилася на погоду та продемонструвала затишний осінній образ .
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука похвалилася розкішним букетом, доки чоловік у Польщі
Також Politeka писала, що смілива дружина Остапчука показала обличчя крупним планом та приголомшила зовнішністю