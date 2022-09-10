Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка одружений на нотаріусі Крістіні, з якою офіційно оформив стосунки у 2020 році відразу після розлучення з екс-дружиною Оленою Войченко. А зараз у зірки, мабуть, не все так добре на особистому, адже з дружиною Володимира не бачили довгий час. Остапчук нещодавно вирушив до Італії, де перебуває до сьогодні. А на нових кадрах в Інстаграмі Володимир показав, як виглядає італійський Патрон.

На фото можна побачити собаку, який схожий на Патрона породи джек-рассел.

"Італійський брат Патрона", – підписав кадри Остапчук.

"Патрон, привіт. Собако, ти будеш майонез. Венеціанський Патрон", - сказав Володимир.

Повідомлялося, що Остапчук показав своїх дітей першого вересня.

"Сьогодні мої діти йдуть до школи.

Чи не вдома, в Канаді.

Так само, як і сотні тисяч інших юних українців та українок.

Вимушено, далеко чи близько, онлайн чи з перервами у бомбосховищах (як у класі моєї вчительки).

І як батькові дуже складно це навіть усвідомити, а як учителю за першою освітою – прийняти.

Але всі НАШІ діти – наш колір та наше майбутнє.

І воно точно буде світле і прекрасне, тому що у наших дітей найцінніше – свобода, добро і любов.

З Днем знань 🇺🇦

PS Це фото ілюструє найкращі мої емоції, які я пережив улітку 2022 року”, - написав зірка.

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