Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі є популярною артисткою, яка активно працює як посол доброї волі ООН і набагато рідше знімається в нових кінострічках. Також у мережі почали бурхливо обговорювати минуле зірки та її непросте розлучення з Піттом.
У виданні Daily Mail несподівано заявили, посилаючись на слова співзасновника видання Rolling Stone Янна Веннера у своїх мемуарах, що Джолі у 2005 році навмисне передала журналістам місце побачення з американським актором Бредом Піттом. Це було нібито необхідно для того, щоб зруйнувати його шлюб із американською колегою Дженніфер Еністон.
Таблоїд зазначає, що Джолі вирішила виставити напоказ їхній таємний з Піттом роман на той момент. Після того, як Еністон розлучилася з чоловіком, Джолі повідомила про те, що вагітна від актора.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Українцям плюнули в обличчя: Козловський отримав орден від президента та нарвався на жорстку критику
"Йдемо далі!": у звільненому Куп'янську почали "полювання" на колаборантів, у СБУ показали фото зрадників
"Сил уже немає тривожитися": Ребрик після звільнення з телебачення розповіла про нове заняття
"Ніхто не був готовий до цього": Кухар чесно розповіла про труднощі на посаді директора балетного коледжу
Раніше ми писали, Джолі прогулялася з дочкою Захарою, яку нещодавно відправила до коледжу і навіть разом з нею дивилася гуртожиток, в якому житиме її дитина. За словами артистки, на той момент вона стримувала сльози і справді хотіла розплакатися через те, що ще один член сім'ї виїжджатиме на навчання.
На кадрах артистка в осінньому вбранні мило розмовляла з дочкою і ходила після шопінгу.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, чому прокинулася зі сльозами на очах: "Микита поїхав..."
Як повідомляла Politeka, "З поверненням": "Холостячка" Мішина після місяців за кордоном приїхала до України, фото.
Також Politeka писала, що "Дорогі люди…": Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців, відео.