26-річна Катерина Нікітіна, котра полюбилася українцям завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, активно розвиває свій Instagram, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Артистка розповідає про своє повсякденне життя, ділиться кадрами різних фотосесій, а також показує, як відбуваються її тренування, адже вона дуже любить спорт.

Нещодавно у своїх stories Нікітіна продемонструвала, що підняло їй настрій із самого ранку.

Артистка виклала цікавий кадр, на якому позувала з букетом червоних троянд.

«Приємно, коли ти з ранку прокидаєшся від дзвінка кур'єра. Настрій одразу +100», - зізналася артистка.

Катерина подякувала за квіти, проте не уточнила, хто саме надіслав букет.

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