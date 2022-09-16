26-річна Катерина Нікітіна, котра полюбилася українцям завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, активно розвиває свій Instagram, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Артистка розповідає про своє повсякденне життя, ділиться кадрами різних фотосесій, а також показує, як відбуваються її тренування, адже вона дуже любить спорт.
Нещодавно у своїх stories Нікітіна продемонструвала, що підняло їй настрій із самого ранку.
Артистка виклала цікавий кадр, на якому позувала з букетом червоних троянд.
«Приємно, коли ти з ранку прокидаєшся від дзвінка кур'єра. Настрій одразу +100», - зізналася артистка.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Джамала на польських "Танцях з зірками" вирішила здивувати публіку не тільки танцями: "Незабутній досвід"
Мав певні "проблеми зі здоров'ям": ДТП із Зеленським обростає новими подробиці, Подоляк розповів про ймовірного винуватця
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Влаштувала шопінг": з'ясувалась особа жінки, яка обікрала загиблих бійців ЗСУ
Катерина подякувала за квіти, проте не уточнила, хто саме надіслав букет.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі: кадри з Одеси.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.
Також Politeka писала, що юна дочка Євгена Кошового із "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.