Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі цього року частіше миготить перед камерами, оскільки стала активніше їздити світом через свою зайнятість як посол доброї волі ООН. Цього разу зірка вирушила до Пакистану, де чимало людей постраждали через повені та потребують термінової допомоги.

Багато хто звернув увагу на стримані вбрання артистки, її прості образи та спортивний рюкзак, який вона носить сама. У чорній кофті артистка мала досить скромний вигляд, але навіть без макіяжу отримала компліменти.

«Вона прекрасна людина 😻; Прекрасна Анджеліна, красуня жінка і красуня-акторка, вона справді прекрасна; Сподіваюся, все буде добре ❤; Вау, люби свої людські емоції, Боже, захисти, підтримай і благослови тебе, люба; хочеться теж побачити її наживо; без прикрас навіть краще» - пишуть у мережі.

«Анджеліна Джолі приїжджає, щоб засвідчити та зрозуміти ситуацію, а також почути від людей, які безпосередньо постраждали, про їхні потреби та кроки щодо запобігання таким стражданням у майбутньому… IRC сподівається, що її візит проллє світло на це питання і спонукає міжнародне співтовариство" , – сказано у повідомленні в мережі.

Зазначимо, такі поїздки для артистки не новинка і сама вона навіть без робочих поїздок їздить багатьма країнами підтримати громадян.

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