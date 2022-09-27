Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який також судить проект "Майстер Шеф". Зірка після початку повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь, а також пише книгу про українську кухню з колегою Ольгою Мартиновською. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де активно ділиться не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка в сторіс вирішив зацікавити своєю новою поїздкою.

"Привіт, а знаєте де це?", - Запитав Ярославський, показуючи вид на телевежу.

"Доброго ранку, Тбілісі. Так були в приваті ті, хто вчора правильно написав, що то за місце на фотографії. Тбілісі. Фунікулер", - написав Володимир.

Також зірка додав, що він приїхав до Грузії, щоб організувати благодійну вечерю, з якої гроші підуть на допомогу Україні.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" навчив готувати печінку, яку будуть їсти навіть діти.

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