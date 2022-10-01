Український актор Павло Алдошин, який нині в складі ЗСУ захищає країну від окупантів, постраждав у результаті ДТП.

Артист із перших днів повномасштабного вторгнення рф ризикує своїм життям на фронті, і зовсім не очікував, що травмується в тилу. Про аварію зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" повідомив у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Днями Алдошин на мотоциклі потрапив у ДТП, яку спровокував лось, який раптово вибіг на дорогу. Тварина втікла і її його стан наразі нічіго не відомо. Мотоцикл актора зазнав серйозних пошкоджень та не підлягає ремонту. Сам Павло після аварії вирушив до лікарні, де медики обстежили його внутрішні органи.

"Так от про лося. Він мене знайшов. Я не розумію, яким чином, але це сталося в тилу. В тилу, Карл! Короче, лось зник. Відповідальність на ньому. Моє тіло норм. Мот на смітник. Швидкість 67 км/год, я не гонщик, якщо що. Чекаю на УЗД, тому що всередині якісь негаразди", — розповів Алдошин.

Виявилося, що у актора вражена селезінка.

"Так. По ситуації. Селезінка - мінус", — коротко повідомив артист.

Павло Алдошин – український актор, родом із Херсонської області. Частина його родини – брати, сестри та дідусь – перебувають в окупації. Вони свідомо залишилися там, незважаючи на попередження. На евакуацію погодилася лише мама актора.

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