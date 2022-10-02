Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід з'явилася на модному показі в сукні, яку створили прямо на подіумі.

Як пише Politeka.net , Белла Хадід - відома світова модель, яку раніше назвали найкрасивішою моделлю у світі за принципом золотого перетину. Вона активно бере участь у різних показах і цього разу теж змогла відзначитись.

Так, цього разу сукня з рідкої бавовни, яка наноситься відразу на шкіру, вразила мережу. На тижні моди у Парижі продемонстрували новинку, яку нанесли на оголене тіло Белли Хадід.

Так, Хадід, яка закривала шоу, з'явилася на подіумі в одній білизні. Спочатку всі вирішили, що це якийсь боді-арт — але нічого подібного: фарба застигла і перетворилася на справжню сукню.

Секрет футуристичної технології - в полімерах, які розпорошуються разом з волокнами бавовни, а при контакті зі шкірою випаровуються.

Раніше знаменитість вирішила підтримати українців, опублікувавши зворушливий пост.

"Дивитись, як мої українські друзі та колеги старанно працюють тут, у Європі, так близько, але так далеко від своїх сімей/друзів/будинків в Україні, які переживають одну з багатьох жорстоких окупацій та вторгнень, що відбуваються зараз у світі, – це дуже емоційний та принизливий досвід для мене", - написала Белла.

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