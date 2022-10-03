Так, в інтерв'ю українському ведучому та блогеру Славі Дьоміну Тоня Матвієнко розповіла про інтим із чоловіком Арсеном Мірзояном у форматі онлайн.

"Це було вже ближче до травня, тому що точно про с*кс ми ці чотири місяці не думали взагалі. Я навіть у нього питала, він каже: "Я дивлюся на себе в дзеркало - я вже в прищах, як малолітка". Боже, він мене вб'є за це відео! Я говорю як є. Я дуже пишаюся і собою, і Арсеном, що ми це переживаємо і бережемо своє кохання", - розповіла Тоня.

Матвієнко відверто зізналася, що інтим між ними на відстані є. Щоправда, у форматі онлайн.

"Так і рятуємось, що робити", – сказала співачка.

До речі, Тоня Матвієнко з молодшою ​​донькою Ніною зараз перебуває у Великій Британії. Втікаючи від повномасштабного вторгнення Росії, вони осіли в англійському селі. Там дівчинку вже влаштували до місцевої школи. Музикант Арсен Мірзоян залишився в Україні. Нині він живе зі своєю тещею Ніною Матвієнко у її будинку.

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