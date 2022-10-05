Як пише Politeka.net , Настя Каменських - відома українська співачка, яка зараз одружена з продюсером Потапом. Зірка тривалий час перебувала за кордоном, але все ж таки зважилася повернутися назад, а після Насті через деякий час приїхав і Потап. Не забуває Каменських і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася відео, де позувала у толстовці.

"Ви знаєте, що це означає", - написала загадково Настя.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Дуже цікаве відео, прямо захоплення", "Я сподіваюся, це випадає нарощене волосся", "Слухайте, хто знає, вона ще з Потапом чи ні?", "Капець", "Все пучком, а у нас все пучком", " Я думала, що це Самойлова", "Настюха, ти чого?", "Волоси шикарні", "Хай не випадає у неї волосся, вона просто розтягнула кучеряве пасмо до рівного стану, а потім вона просто повернулася назад! камон!", " У мене така ж толстовка".

Нагадаємо, Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати у кімнатах.

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