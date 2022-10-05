Як пише Politeka.net , Настя Каменських - відома українська співачка, яка зараз одружена з продюсером Потапом. Зірка тривалий час перебувала за кордоном, але все ж таки зважилася повернутися назад, а після Насті через деякий час приїхав і Потап. Не забуває Каменських і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася відео, де позувала у толстовці.
"Ви знаєте, що це означає", - написала загадково Настя.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Дуже цікаве відео, прямо захоплення", "Я сподіваюся, це випадає нарощене волосся", "Слухайте, хто знає, вона ще з Потапом чи ні?", "Капець", "Все пучком, а у нас все пучком", " Я думала, що це Самойлова", "Настюха, ти чого?", "Волоси шикарні", "Хай не випадає у неї волосся, вона просто розтягнула кучеряве пасмо до рівного стану, а потім вона просто повернулася назад! камон!", " У мене така ж толстовка".
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Скоро попросять евакуюватися: українців попередили, кого з них це торкнеться
Ілон Маск зробив нову заяву після скандалу: "Я все ще дуже підтримую Україну, але..."
Перша країна готується залишити путінську ОДКБ, заява влади: "Це дуже серйозний зміст"
Біда з відомим актором та бійцем ЗСУ, з'явилися подробиці та фото: "Це сталося в тилу..."
Нагадаємо, Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати у кімнатах.
А ще Politeka повідомляла, що Каменських після трагедії емоційно звернулася до українців
Також Politeka писала, що Каменських у поїзді змусила шанувальників турбуватися про неї